Иран готов запустить бартерную систему с Казахстаном: Рухани

Лидеры двух стран Рухани и Касым-Жомарт Токаев обменялись опытами по борьбе с коронавирусом. Они отметили, что министерства здравоохранения Ирана и Казахстана активнее будут сотрудничать в противостоянии пандемии. Рухани также заявил о медикаментах, которые Иран может экспортировать: вентилятор, маска N95 и набор серологических тестов.

Президенты Ирана и Казахстана также назвали отношения двух стран растущими, отметили, что они будут прилагать усилия для расширения связей.

Они также сделали акцент на снятии односторонних санкций США на фоне распространения коронавируса.

Рухани и Токаев выразили удовлетворение взаимодействием двух стран в областях железной дороги и шоссе. Они также выразили готовность для увеличения торгового обмена через Каспийское море.

Иранский президент заявил, что бартерная система может укреплять торговые отношения двух стран. Он также высоко оценил экономические связи Ирана и Казахстана в рамках двусторонних отношений и ЕАЭС.