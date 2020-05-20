20 мая 2020 г., 15:15
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News Code: 83794963
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Иран готов запустить бартерную систему с Казахстаном: Рухани

Иран готов запустить бартерную систему с Казахстаном: Рухани

Тегеран, 20 мая, ИРНА – Иран готов к запуску бартерной системы с Казахстаном. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани в телефонном разговоре со своим казахстанским коллегой в среду, подчеркнув необходимость углубления отношений между двумя странами.

Лидеры двух стран Рухани и Касым-Жомарт Токаев обменялись опытами по борьбе с коронавирусом. Они отметили, что министерства здравоохранения Ирана и Казахстана активнее будут сотрудничать в противостоянии пандемии. Рухани также заявил о медикаментах, которые Иран может экспортировать: вентилятор, маска N95 и набор серологических тестов.
Президенты Ирана и Казахстана также назвали отношения двух стран растущими, отметили, что они будут прилагать усилия для расширения связей.
Они также сделали акцент на снятии односторонних санкций США на фоне распространения коронавируса.
Рухани и Токаев выразили удовлетворение взаимодействием двух стран в областях железной дороги и шоссе. Они также выразили готовность для увеличения торгового обмена через Каспийское море.
Иранский президент заявил, что бартерная система может укреплять торговые отношения двух стран. Он также высоко оценил экономические связи Ирана и Казахстана в рамках двусторонних отношений и ЕАЭС.

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