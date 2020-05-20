Единственное решение палестинского вопроса - подготовить предложенного референдума Ираном

«Участники этой конференции не признают компромиссный, репрессивный и односторонний план сионизма и Соединенных Штатов и реакционных режимов решением палестинской проблемы, в то время как рассматривают плана референдума из четырех статей, предложенного Ираном как справедливое и гуманное решение палестинского вопроса. Мы подчеркиваем его реализацию, которая гарантирует справедливость и права человека в соответствии с положениями всех международных договоров и прав человека, и призываем Организацию Объединенных Наций и международные организации выполнять свою историческую роль и ответственность человека, поддерживая и осуществляя этот проект», - говорится в заявлении.

«Мы заявляем о своей поддержке сопротивления палестинского народа и воинственных групп, которое считается законным в соответствии со всеми международными законами и договорами. Мы осуждаем американский и сионистский государственный терроризм в убийстве боевиков и сил сопротивления, особенно великих командующих сопротивления, генерала Касима Солеймани и Абу Махди Аль-Мохандеса», - указывается в сообщении.

«Мы, элиты исламского мира, планируем решить корень кризисов, таких как проблема Кудс-Шарифа, чтобы принять новую исламскую цивилизацию и реализовать принцип исламского братства и единства нации, а также отложить в сторону все разногласия и перейти к исламскому диалогу. Мы рассматриваем науку, создание общего научного, культурного, экономического и коммерческого исламского рынка и акцент на восстановлении общей исламской идентичности и возвращении к исламским ценностям», - подчеркивается там.

По словам участников конференции, «сделка века» - это заговор США и связь между реакционными правительствами региона и сионистским режимом с целью расширения оккупации и уничтожения идентичности палестинского народа и земли».

Международная конференция Ал-Кудс был проведен 18 и 19 мая с участием докладчиков из 18 стран.