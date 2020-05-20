Иран всегда поддерживает угнетенных людей мира, заявил Рухани

"Мы в этом году еще раз донесем голос угнетенных людей Палестины до мира во Всемирный день Аль-Кудс", отметил глава иранского правительства в среду на заседании кабинета министров.
Он заявил о давлении на палестинский народ, добавив, что США каждый день плетут новый заговор против мусульман и палестинцев. "В то время, сопротивление палестинского народа продолжится, и они рано или поздно будут добиваться окончательной победы", отметил Рухани.
"Аль-Кудс не забудется, Аль-Кудс не останется оккупационным, земля Палестины однажды будет освобождена. Мы в ни каком случае не примем угнетения и агрессии, мы будем отмечать Всемирный день Аль-Кудс", заключил он.
Тегеран, 20 мая, ИРНА – Мы всегда боремся с угнетателей и поддерживаем угнетенных людей мира, заявил президент Ирана Хасан Рухани накануне Всемирного дня Аль-Кудс.
"Мы в этом году еще раз донесем голос угнетенных людей Палестины до мира во Всемирный день Аль-Кудс", отметил глава иранского правительства в среду на заседании кабинета министров.
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