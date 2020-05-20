МИД: Сионистский режим основан на терроре

Тегеран, 20 мая, ИРНА - Министерство иностранных дел в Twitter заявило, что сионистский режим «родился от террора». Этот террористический режим продолжает сеять семена хаоса в регионе.

«Сионистский режим «родился от террора» и с тех пор убил тысячи людей, от палестинского народа до видных арабских деятелей и иранских ученых», - написало в среду МИД в Twitter. «Израиль, этот террористический режим, продолжает сеять семена беспорядков в нашем регионе», заявило МИД.

«День Аль-Кудс - это ежегодное напоминание исламскому миру о том, что оккупация и агрессивные действия израильского режима остаются основным фактором конфликта в нашем регионе», добавило МИД.