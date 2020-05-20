Аль-Кудс – указатель направления мусульманского народа, противостоящего сионистскому режиму: Абу Шариф

Он отметил, что поддержка чаяний Палестины должна стать принципиальным вопросом мусульманского народа.
"Сионистский режим – враг мусульманского народа", заявил Абу Шариф, добавив, что Всемирный день Аль-Кудс сыграет важную роль в подрыве сионистского режима, и препятствует его прогрессу.
Движение "Исламский джихад Палестины" в Тегеране также высоко оценило позицию Ирана по поддержке палестинского народа.
Всемирный день Аль-Кудс был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году международный день аль-Кудс отмечается 22 мая. Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в пятницу наряду с Всемирным днем Аль-Кудс выступит с телеобращением к исламскому миру.
Тегеран, 20 мая, ИРНА – "Мы хотим, что Аль-Кудс станет указателем направления для мусульманского народа, противостоящего сионистскому режиму", заявил представитель движения "Исламский джихад Палестины" Насер Абу Шариф в интервью ИРНА.
Он отметил, что поддержка чаяний Палестины должна стать принципиальным вопросом мусульманского народа.
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