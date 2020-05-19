Советник Рухани: ИРНА является самым цитируемым СМИ Ирана



Об этом заявил руководитель Центра стратегических исследований при президенте Ирана на церемонии представления 30-летнего архива новостей (1991-2020 гг) информационного агентства Исламской Республики (ИРНА)

По его словам, в агентстве ИРНА по-прежнему работают самые лучшие, профессиональные и самые трудолюбивые журналисты Ирана.

Ашена добавил, что три президента Ирана подтвердили, что в ИРНА выпускаются новости высочайшего качества.