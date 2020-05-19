19 мая 2020 г., 21:14
Journalist ID: 2177
News Code: 83793871
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Советник Рухани: ИРНА является самым цитируемым СМИ Ирана

Советник Рухани: ИРНА является самым цитируемым СМИ Ирана

Тегеран, 19 мая. ИРНА — Самые цитируемые новостные материалы среди иранских информационных агентств на иностранных языках принадлежат агентству ИРНА, сказал во вторник советник президента Ирана Хесамеддин Ашена.


Об этом заявил руководитель Центра стратегических исследований при президенте Ирана на церемонии представления 30-летнего архива новостей (1991-2020 гг) информационного агентства Исламской Республики (ИРНА)
По его словам, в агентстве ИРНА по-прежнему работают самые лучшие, профессиональные и самые трудолюбивые журналисты Ирана.
Ашена добавил, что три президента Ирана подтвердили, что в ИРНА выпускаются новости высочайшего качества.

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