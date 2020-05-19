Зариф: США не вправе нарушать легальную торговлю

Он предостерег США от провокаций в адрес иранских танкеров, поставляющих топливо Венесуэле, отметив, что это политика, которая опасна для всего мира, а не одной или двух стран.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что международное сообщество безусловно ответить на попытки США навязывать свое национальное законодательство и политику другим странам.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа сообщило, что Вашингтон рассматривает вопрос о мерах, которые можно предпринять по отношению к Ирану, поставлявшему нефть в Венесуэлу.

17 мая Зариф написал письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, предупредив, что Тегеран ответит США в случае угроз танкерам.

Кроме того в тот же день в МИД Ирана был вызван посол Швейцарии, представляющий интересы США в Тегеране, ему поступила просьба передать послание Тегерана на этот счет Вашингтону.