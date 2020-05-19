Посол Ирана в России предупредил США о последствиях перехвата идущих в Венесуэлу танкеров

"Иранские нефтяные танкеры под флагом Исламской Республики Иран, согласно принципу свободного товарообмена и в рамках законной и легитимной торговли Ирана с Венесуэлой, направляются в эту страну", написал Джалали в Twitter.

"Любое возможное вмешательство или воспрепятствование прохода этих судов со стороны правительства США будет восприниматься как навязывание своего национального законодательства другим странам, что противоречит принципу международного морского права, явно нарушает судоходное законодательство в свободных водах и является угрозой миру и международной безопасности ", отметил он.

"Исламская Республика Иран неоднократно демонстрировала, что в отношении вопросов охраны и защиты своих национальных интересов она действует исключительно серьезно и решительно", подчеркнул посол.

"Любая авантюра и бездумные действия против иранских танкеров и плавсредств в международных водах, несомненно, станут разочарованием для их зачинщиков", резюмировал Джалали.