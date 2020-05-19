19 мая 2020 г., 18:27
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Президент Туниса: Иерусалим будет столицей независимой Палестины

Президент Туниса: Иерусалим будет столицей независимой Палестины

Тегеран, 19 мая. ИРНА — Невозможно отрицать нацию и ее территориальные права одной страны, Иерусалим (аль-Кудс) когда-нибудь станет столицей независимой Палестины. Об этом заявил президент Туниса Каис Саид в годовщину оккупации Палестины в 1948 году.

Выступая на заседании с участием представителей иностранных дипломатических миссий и международных организаций, Каис Саид заявил, что США и Израиль пытаются разделить землю Палестины, но Палестина в конечном итоге вернется к своим владельцам.

День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году международный день аль-Кудс отмечается 22 мая. Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в пятницу наряду с Всемирным днем Аль-Кудс выступит с телеобращением к исламскому миру.

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