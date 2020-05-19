19 мая 2020 г., 18:14
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Dossier

Любители Палестины отметят всемирный День аль-Кудс в соцсетях из-за коронавируса

Любители Палестины отметят всемирный День аль-Кудс в соцсетях из-за коронавируса

Тегеран, 19 мая. ИРНА — Планы любителей палестинского народа по случаю всемирного Дня аль-Кудс в киберпространстве показывают, что пандемия коронавируса и карантин не смогли помешать глобальному празднованию этого дня.

В пятницу, 22 мая отмечается Всемирный День аль-Кудс. Каждый год тысячи активисты и любители Палестины по всему миру организуют демонстрации в знак солидарности с палестинским народом. Однако в этом году из-за вспышки коронавируса во многих странах мира отменили демонстрации. Но активисты приняли решение отметить это международное событие в социальных сетях.

Более 100 международных организаций решили провести онлайн-мероприятие 22 мая с участием политических деятелей, журналистов, правозащитников и активистов гражданского общества. Мероприятие состоится в 20:30 по тегеранскому времени (19:00 мск)  в присутствии 18 видных пропалестинских деятелей.

Прямая трансляция мероприятия пройдет на YouTube и Facebook.

День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году международный день аль-Кудс отмечается 22 мая. Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в пятницу наряду с Всемирным днем Аль-Кудс выступит с телеобращением к исламскому миру.

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