Речь Верховного лидера может стать историческим шагом к реализации идеалов Всемирного дня аль-Кудс

Верховный лидер Исламской революции в пятницу наряду с Всемирным днем Аль-Кудс выступит с телеобращением к исламскому миру.

"Мы надеемся, что эти слова ознаменуют начало окончания конфликта и приведут к ожидаемому исламскому единству между исламскими странами и приведут в действие Международный день аль-Кудс", указал он.

"Имам Хомейни, основатель Исламской революции Ирана в 1979 году учредил Международный День Аль-Кудс, чтобы разработать оперативный план по освобождению Иерусалима (аль-Кудса)", добавил посол.

Посол Палестины в Багдаде подчеркнул, что с учетом новой ситуации в регионе ожидается, что идея имама Хомейни по палестинской проблеме достигнет более практического уровня, чем когда-либо.

Палестинский посол подчеркнул, что план врага состоит в том, чтобы не допустить реализации исламского единства, отметив, что он делает все, чтобы не допустить формирования единства среди мусульманских стран.

День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году международный день аль-Кудс отмечается 22 мая.