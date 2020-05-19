Посол Сирии: исламское сопротивление не терпит поражение

Сирийский посол провел во вторник встречу с послом Ирана в Москве Каземом Джалали. Встреча, прошедшая в режиме видеоконференции состоялась по случаю всемирного дня аль-Кудс.

"Мы благодарим Имама Хомейни, основателя Исламской революции, за его инициативу отметить последнюю пятницу священного месяца Рамадан Всемирным днем аль-Кудс", сказал Хаддад.

"Президент США Дональд Трамп считает себя императором, который может определить судьбу других стран, как будто палестинского народа не существует, и он продает земли Палестины", добавил он.

Он подчеркнул, что Иерусалим (аль-Кудс) не может быть продано, и его значение не ограничивается Палестиной и ее народом. Мечеть Аль-Акса важна для всех мусульман, и из нее было совершено Вознесение Пророка Ислама (мир ему), что было великим чудом, связанным с Иерусалимом.

День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году международный день аль-Кудс отмечается 22 мая. Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в пятницу наряду с Всемирным днем Аль-Кудс выступит с телеобращением к исламскому миру.