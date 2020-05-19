МИД Ирана: судьбу Палестины должен решать народ Палестины

"В течение семи десятилетий международному сообществу не удавалось решить палестинский вопрос, потому что предложенные планы не соответствовали историческим фактам проблемы", говорится в сообщении.
"Исламская Республика Иран считает, что только палестинцы могут и должны решать судьбу Палестины, будь то мусульмане, христиане или евреи", отмечается в заявлении по случаю всемирного дня аль-Кудс.
День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году международный день аль-Кудс отмечается 22 мая. Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в пятницу наряду с Всемирным днем Аль-Кудс выступит с телеобращением к исламскому миру.
Тегеран, 19 мая. ИРНА — Судьбу Палестины должен решать лишь палестинский народ, будь то мусульмане, христиане и евреи, говорится в сообщении, опубликованном на странице иранского МИД в Twitter.
"В течение семи десятилетий международному сообществу не удавалось решить палестинский вопрос, потому что предложенные планы не соответствовали историческим фактам проблемы", говорится в сообщении.
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