МИД Ирана: судьбу Палестины должен решать народ Палестины

"В течение семи десятилетий международному сообществу не удавалось решить палестинский вопрос, потому что предложенные планы не соответствовали историческим фактам проблемы", говорится в сообщении.

"Исламская Республика Иран считает, что только палестинцы могут и должны решать судьбу Палестины, будь то мусульмане, христиане или евреи", отмечается в заявлении по случаю всемирного дня аль-Кудс.

День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году международный день аль-Кудс отмечается 22 мая. Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в пятницу наряду с Всемирным днем Аль-Кудс выступит с телеобращением к исламскому миру.

