30-летний архив новостей ИРНА доступен онлайн

Архив ИРНА был представлен на церемонии в присутствии руководителя Центра стратегических исследований при президенте Ирана Хесама Ашены и гендиректора агентства Зии Хашеми.

Архив новостей ИРНА считается частью цифрового духовного наследия новостного пространства в Иране.

ИРНА — самое крупное информационное агентство Исламской Республики Иран, официальный орган правительства страны. Помимо персидской, агентство имеет также английскую, арабскую, немецкую, французскую, китайскую, турецкую, испанскую, русскую и урду версии. Информационное агентство Исламской Республики, основанный в 1943 году, имеет 60 офисов в Иране и около 30 в других странах мира.