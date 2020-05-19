19 мая 2020 г., 15:08
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30-летний архив новостей ИРНА доступен онлайн

30-летний архив новостей ИРНА доступен онлайн

Тегеран, 19 мая, ИРНА - 30-летний архив новостей (1991-2020 гг) информационного агентства Исламской Республики (ИРНА) на персидском языке во вторник стал доступным пользователям.

Архив ИРНА был представлен на церемонии в присутствии руководителя Центра стратегических исследований при президенте Ирана Хесама Ашены и гендиректора агентства Зии Хашеми.
Архив новостей ИРНА считается частью цифрового духовного наследия новостного пространства в Иране.
ИРНА — самое крупное информационное агентство Исламской Республики Иран, официальный орган правительства страны. Помимо персидской, агентство имеет также английскую, арабскую, немецкую, французскую, китайскую, турецкую, испанскую, русскую и урду версии. Информационное агентство Исламской Республики, основанный в 1943 году, имеет 60 офисов в Иране и около 30 в других странах мира.

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