19 мая 2020 г., 14:52
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News Code: 83793409
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Симфонический оркестр Тегерана провел домашний концерт

Симфонический оркестр Тегерана провел домашний концерт

Тегеран, 19 мая. ИРНА — Симфонический оркестр Тегерана провел домашний концерт с участием более 170 международных музыкантов и певцов в рамках борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

Концерт симфонического оркестра Тегерана, в организации которого приняли участие более 170 международных музыкантов и певцов из 15 стран мира состоялся под управлением иранского музыканта Бардиа Киарас.

Музыканты исполнили часть девятой симфонии Бетховена, известную как ода "К радости".

21 апреля менеджер по связям с общественностью фонда им. «Рудаки» Омид Седдик сообщил, что симфонический оркестр Тегерана планирует провести домашний концерт в рамках мер по борьбе с коронавирусом. Он добавил, что симфонический оркестр Тегерана пригласил музыкантов со всего мира для участия в домашнем концерте.

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