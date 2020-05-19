Симфонический оркестр Тегерана провел домашний концерт

Концерт симфонического оркестра Тегерана, в организации которого приняли участие более 170 международных музыкантов и певцов из 15 стран мира состоялся под управлением иранского музыканта Бардиа Киарас.

Музыканты исполнили часть девятой симфонии Бетховена, известную как ода "К радости".

21 апреля менеджер по связям с общественностью фонда им. «Рудаки» Омид Седдик сообщил, что симфонический оркестр Тегерана планирует провести домашний концерт в рамках мер по борьбе с коронавирусом. Он добавил, что симфонический оркестр Тегерана пригласил музыкантов со всего мира для участия в домашнем концерте.