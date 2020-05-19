19 мая 2020 г., 13:52
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Dossier

В Иране пройдет первая международная кампания "Свободная Палестина"

В Иране пройдет первая международная кампания "Свободная Палестина"

Тегеран, 19 мая, ИРНА – Первая международная кампания "Свободная Палестина" с участием поэтов страны при поддержке организации исламской пропаганды пройдет в Иране.

Как сообщает пресс-служба иранской организации исламской пропаганды, в этом году из-за распространения пандемии коронавируса массовые шествия не пройдут в Иране, но иранские поэты стремятся опубликовать свои стихи по Палестине в интернете.
Такие иранские поэты, как Алиреза Газве, Хамидреза Шекарсари, Фатеме Афшариан и Марзие Замани приняли участие в этой кампании.
По его словам, кампания пройдет на 3 языках: Арабский, персидский и Английский.

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