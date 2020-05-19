19 мая 2020 г., 13:29
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News Code: 83793228
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Международное сообщество нуждается в формировании «глобальной демократии»

Международное сообщество нуждается в формировании «глобальной демократии»

Тегеран, 19 мая. ИРНА — Международное сообщество нуждается в формировании глобальной демократии для противодействия односторонним действиям США, заявил глава стратегического совета по международным отношениям Камал Харрази на третьем саммите Фонда лидеры за мир, прошедшем в режиме видеоконференции из-за коронавируса.

"Сегодня неэффективность многосторонности следует искать в излишестве и гегемонистских тенденциях американского правительства, которое стремится навязать свою гегемонию и односторонний подход другим", сказал Харрази, комментируя разрушительные последствия односторонней политики США и обострение международных кризисов.

"Слабые стороны и некомпетентность нынешнего мирового порядка, свидетельствуют о необходимости формирования современной многосторонней системы и создания некой современной глобальной солидарности, в которой можно услышать голоса всех стран.

Бывший глава МИД Ирана призвал предотвратить политическое вмешательство основных держав в международные институты, такие как ВОЗ, Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие организации, "Когда международные институты находятся под влиянием великих держав, страны теряют доверие к этим институтам", подчеркнул он.

Харрази указал на распространение коронавируса по всему миру, заявив, что эффективная борьба с пандемией зависит от глобальной солидарности и сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). "Генеральный секретарь ООН и многие страны мира призвали положить конец конфликту и отменить санкции в отношении таких стран, как Иран, мешающие борьбе с пандемией и ограничивающие финансирование закупок лекарств и медицинского оборудования, необходимых для борьбы с COVID-19.

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