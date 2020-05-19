19 мая 2020 г., 12:52
Journalist ID: 2390
News Code: 83793150
0 Persons

Tags

Dossier

Чаяние Палестины – общий язык мусульманского народа

Чаяние Палестины – общий язык мусульманского народа

Кум, 19 мая, ИРНА – Сегодня вопрос Палестины превратился в общий язык мусульманского народа, и палестинский народ достиг силы сопротивления под руководством имама Хомейни и аятоллы Хаменеи. Об этом заявил директор отдела по связям и международным делам офиса Верховного лидера Махди Мостафави.

"Палестина и Аль-Кудс являются осью культурных отношений мусульманского мира", заявил он на международном конгрессе по Аль-Кудсу, который проходит в режиме видео-конференции.
По его словам, взаимоотношение и общий диалог не только приведут к единству мусульманского народа, но и поможет освобождению Аль-Кудса в ближайшее время.
Международный конгресс по Аль-Кудсу с участием экспертов из 18 стран 18-19 мая проходит в режиме видео-конференции.
Такие видные деятели, как Шейх Иса Касем из Бахрейна и Шейх Бадруддин Хассун из Сирии выступят с речью в этом конгрессе.

Tags

Dossier

Your Comment

You are replying to: .
2 + 10 =