Чаяние Палестины – общий язык мусульманского народа

"Палестина и Аль-Кудс являются осью культурных отношений мусульманского мира", заявил он на международном конгрессе по Аль-Кудсу, который проходит в режиме видео-конференции.
По его словам, взаимоотношение и общий диалог не только приведут к единству мусульманского народа, но и поможет освобождению Аль-Кудса в ближайшее время.
Международный конгресс по Аль-Кудсу с участием экспертов из 18 стран 18-19 мая проходит в режиме видео-конференции.
Такие видные деятели, как Шейх Иса Касем из Бахрейна и Шейх Бадруддин Хассун из Сирии выступят с речью в этом конгрессе.
Кум, 19 мая, ИРНА – Сегодня вопрос Палестины превратился в общий язык мусульманского народа, и палестинский народ достиг силы сопротивления под руководством имама Хомейни и аятоллы Хаменеи. Об этом заявил директор отдела по связям и международным делам офиса Верховного лидера Махди Мостафави.
"Палестина и Аль-Кудс являются осью культурных отношений мусульманского мира", заявил он на международном конгрессе по Аль-Кудсу, который проходит в режиме видео-конференции.
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