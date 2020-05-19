Чаяние Палестины – общий язык мусульманского народа

"Палестина и Аль-Кудс являются осью культурных отношений мусульманского мира", заявил он на международном конгрессе по Аль-Кудсу, который проходит в режиме видео-конференции.

По его словам, взаимоотношение и общий диалог не только приведут к единству мусульманского народа, но и поможет освобождению Аль-Кудса в ближайшее время.

Международный конгресс по Аль-Кудсу с участием экспертов из 18 стран 18-19 мая проходит в режиме видео-конференции.

Такие видные деятели, как Шейх Иса Касем из Бахрейна и Шейх Бадруддин Хассун из Сирии выступят с речью в этом конгрессе.