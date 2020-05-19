Слова Верховного лидера про Палестину и Аль-Кудс

Известные высказывания аятоллы Хаменеи следуют:
- Палестина – первый вопрос мусульманского мира
- Палестина для нас и нашего народа не считается некой тактикой или политической стратегией, а Палестина переплетена с нашим сердцем и верой.
- Джихад и сопротивление – единственный путь для освобождения Аль-Кудса.
- Необходимо приложить больше усилий для создания правильной атмосферы и публичных дискуссий в исламском мире с целью определения приоритетности палестинского вопроса.
- Сионистский режим – причина больших проблем в мусульманском мире.
- Действия сионистского режима для иудаизации Аль-Кудса является большим преступлением.
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