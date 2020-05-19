Слова Верховного лидера про Палестину и Аль-Кудс

Тегеран, 19 мая, ИРНА - Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи 22 мая в пятницу наряду с Всемирным днем Аль-Кудса выступит с телеобращением к мусульманскому миру. Прямой эфир выступления лидера в 12 часов по местному времени (11:30 мск.) будет транслироваться по телевизору и радио.

Известные высказывания аятоллы Хаменеи следуют: Палестина – первый вопрос мусульманского мира

Палестина для нас и нашего народа не считается некой тактикой или политической стратегией, а Палестина переплетена с нашим сердцем и верой.

Джихад и сопротивление – единственный путь для освобождения Аль-Кудса.

Необходимо приложить больше усилий для создания правильной атмосферы и публичных дискуссий в исламском мире с целью определения приоритетности палестинского вопроса.

Сионистский режим – причина больших проблем в мусульманском мире.

Действия сионистского режима для иудаизации Аль-Кудса является большим преступлением.