В Кыргызстан прибыла партия гумпомощи из Ирана

"Иран направил в Кыргызстан 3 тонны гумпомощи, включая индивидуальные средства защиты и медицинская техника для борьбы с распространением нового типа коронавируса COVID-19", сообщили в пресс-службе иранской дипмиссии в Бишкеке.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены во всех странах мира, включая Иран и Кыргызстан.