Зияд ан-Нахала заявил о светлом будущем движения Сопротивления

Ан-Нахала в интервью телеканалу "Аль-Маядин" отметил, что Иран поддерживает движение Сопротивления во всех областях, и проект Сопротивления продолжится в регионе.

"После мученической смерти генерала Гасема Сулеймани, мы потеряли командира, который сыграл главную роль в поддержке Сопротивления", добавил он.

Он отметил, что группа Исламского Джихада не заботится о поддержке Ирана после мученической смерти генерала Сулеймани.

Глава политбюро группировки Исламского Джихада также отметил роль генерала Исмаила Гаани в поддержке Сопротивления в настоящее время.

"Имам Хомейни с учреждением дня Аль-Кудса хотел сказать, что Палестина является исламским и всемирным вопросом", добавил он.

Напомним, Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи 22 мая в пятницу наряду с Всемирным днем Аль-Кудса выступит с телеобращением к мусульманскому миру.