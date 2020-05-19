19 мая 2020 г., 09:50
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Dossier

Зияд ан-Нахала заявил о светлом будущем движения Сопротивления

Зияд ан-Нахала заявил о светлом будущем движения Сопротивления

Тегеран, 19 мая, ИРНА - Глава политбюро группировки Исламского Джихада Зияд ан-Нахала заявил о светлом будущем движения Сопротивления благодаря поддержке Ирана.

Ан-Нахала в интервью телеканалу "Аль-Маядин" отметил, что Иран поддерживает движение Сопротивления во всех областях, и проект Сопротивления продолжится в регионе.
"После мученической смерти генерала Гасема Сулеймани, мы потеряли командира, который сыграл главную роль в поддержке Сопротивления", добавил он.
Он отметил, что группа Исламского Джихада не заботится о поддержке Ирана после мученической смерти генерала Сулеймани.
Глава политбюро группировки Исламского Джихада также отметил роль генерала Исмаила Гаани в поддержке Сопротивления в настоящее время.
"Имам Хомейни с учреждением дня Аль-Кудса хотел сказать, что Палестина является исламским и всемирным вопросом", добавил он.
Напомним, Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи 22 мая в пятницу наряду с Всемирным днем Аль-Кудса выступит с телеобращением к мусульманскому миру.

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