Постпред Ирана: США должны прекратить оккупацию Сирии под маской борьбы с терроризмом

Маджид Тахт-Раванчи выступил с замечаниями на заседании Совета безопасности ООН по Сирии в понедельник. «Я повторяю давнюю позицию Ирана о том, что сирийский кризис должен быть урегулирован политическими средствами», сказал он.

«В связи с этим мы продолжаем работать с Конституционным комитетом, о чем говорилось на нескольких заседаниях пороговой формы. Хотя комитету необходимо оказывать поддержку в выполнении его работы, в принципе, все формы внешнего давления должны быть предотвращены, как это предусмотрено в его уставе», - отметил он.

«Суверенитет, политическая независимость, единство и территориальная целостность Сирии должны быть полностью соблюдены, и, соответственно, все иностранные силы, присутствие которых не разрешено сирийским правительством, должны покинуть сирийскую территорию», - пояснил он.