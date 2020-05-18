19 мая 2020 г., 00:57
Journalist ID: 2388
News Code: 83792519
0 Persons

Постпред Ирана: США должны прекратить оккупацию Сирии под маской борьбы с терроризмом

Постпред Ирана: США должны прекратить оккупацию Сирии под маской борьбы с терроризмом

Нью-Йорк, 19 мая, ИРНА - Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-Раванчи заявил, что иностранные силы, которые сирийское правительство считает незаконными, должны покинуть страну, и что США должны прекратить оккупацию Сирии под маской борьбы с терроризмом.

Маджид Тахт-Раванчи выступил с замечаниями на заседании Совета безопасности ООН по Сирии в понедельник. «Я повторяю давнюю позицию Ирана о том, что сирийский кризис должен быть урегулирован политическими средствами», сказал он.

«В связи с этим мы продолжаем работать с Конституционным комитетом, о чем говорилось на нескольких заседаниях пороговой формы. Хотя комитету необходимо оказывать поддержку в выполнении его работы, в принципе, все формы внешнего давления должны быть предотвращены, как это предусмотрено в его уставе», - отметил он.

«Суверенитет, политическая независимость, единство и территориальная целостность Сирии должны быть полностью соблюдены, и, соответственно, все иностранные силы, присутствие которых не разрешено сирийским правительством, должны покинуть сирийскую территорию», - пояснил он.

Your Comment

You are replying to: .
5 + 9 =