Посол Ирана в РФ: США и сионисты преследуют иранофобию, чтобы заключить сделку века

«В этом году все мусульмане по всему миру ждут заявлений лидера исламской революции, чтобы получить дорожную карту для освобождения Иерусалима», - отметил он.

По его словам, США предложили сделку века в поддержку Израиля.

«США пообещали инвестировать 50 миллиардов долларов в палестинские территории в соответствии с этим планом, и неясно, пойдут ли деньги палестинскому народу», - добавил он.

«Трамп и израильские лидеры пытаются использовать ситуацию вокруг вспышки коронавируса для реализации этой сделки. С этой целью они преследуют иранофобию», - продолжил он.

«Мы не стремимся к экспансии и хотим иметь хорошие отношения со всеми странами. Иран никогда не начинал войну в наше время», - указал он.

План США по ближневосточному урегулированию (Сделка века) — план администрации президента США Дональда Трампа по взаимному признанию Палестины и Израиля. Документ под названием «Мир во имя процветания. Видение того, как улучшить жизнь палестинцев и израильтян» был презентован в Вашингтоне президентом Трампом в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и опубликован на сайте Белого дома 28 января 2020 года. План содержит 180 страниц и состоит из двух частей: экономической и политической.

Документ включает 23 раздела, описывающих предложения о границах, статусе Иерусалима, экономических преференциях, вопросах безопасности, статусе сектора Газа, о судьбе заключенных и беженцев, взаимном признании и отношениях между израильтянами и палестинцами, урегулировании существующих претензий и правилах проведения дальнейших переговоров. К плану приложены карты и описание критериев безопасности и демилитаризации.

В день публикации «Сделки века» глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал план, назвав его «кошмаром для региона и мира».