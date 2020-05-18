18 мая 2020 г., 23:27
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News Code: 83792475
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Посол Ирана в РФ: США и сионисты преследуют иранофобию, чтобы заключить сделку века

Посол Ирана в РФ: США и сионисты преследуют иранофобию, чтобы заключить сделку века

Москва, 18 мая, ИРНА - Президент США Дональд Трамп и лидеры сионистского режима пытаются использовать ситуацию вокруг вспышки коронавируса для реализации сделки века. Сказал об этом посол Ирана Казем Джалали.

«В этом году все мусульмане по всему миру ждут заявлений лидера исламской революции, чтобы получить дорожную карту для освобождения Иерусалима», - отметил он.

По его словам, США предложили сделку века в поддержку Израиля.

«США пообещали инвестировать 50 миллиардов долларов в палестинские территории в соответствии с этим планом, и неясно, пойдут ли деньги палестинскому народу», - добавил он.

«Трамп и израильские лидеры пытаются использовать ситуацию вокруг вспышки коронавируса для реализации этой сделки. С этой целью они преследуют иранофобию», - продолжил он.

«Мы не стремимся к экспансии и хотим иметь хорошие отношения со всеми странами. Иран никогда не начинал войну в наше время», - указал он.

План США по ближневосточному урегулированию (Сделка века) — план администрации президента США Дональда Трампа по взаимному признанию Палестины и Израиля. Документ под названием «Мир во имя процветания. Видение того, как улучшить жизнь палестинцев и израильтян» был презентован в Вашингтоне президентом Трампом в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и опубликован на сайте Белого дома 28 января 2020 года. План содержит 180 страниц и состоит из двух частей: экономической и политической.

Документ включает 23 раздела, описывающих предложения о границах, статусе Иерусалима, экономических преференциях, вопросах безопасности, статусе сектора Газа, о судьбе заключенных и беженцев, взаимном признании и отношениях между израильтянами и палестинцами, урегулировании существующих претензий и правилах проведения дальнейших переговоров. К плану приложены карты и описание критериев безопасности и демилитаризации.

В день публикации «Сделки века» глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал план, назвав его «кошмаром для региона и мира».

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