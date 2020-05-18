18 мая 2020 г., 21:49
Journalist ID: 2388
News Code: 83792422
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Иран: ВОЗ заслуживает поддержки, а не штрафов

Иран: ВОЗ заслуживает поддержки, а не штрафов

Тегеран, 18 мая, ИРНА - Министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Саид Намаки, высоко оценивая роль Всемирной организации здравоохранения в поддержке и координации коллективной борьбы с пандемией, подчеркнул, что эта организация заслуживает поддержки, а не штрафов.

Саид Намаки в понедельник на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходила в виде видеоконференции, заявил об этом.

«Я хотел бы подчеркнуть жизненно важное значение глобальной солидарности и международного сотрудничества для преодоления этой пандемии и рассмотрения вопроса о доступе к лекарствам и вакцинам по разумной, справедливой и своевременной цене», - отметил он.

«Любые действия или политика, которые препятствуют сотрудничеству между правительствами в секторе здравоохранения, являются безответственными и бесчеловечными. Конечно, односторонние санкции являются барьером и бесчеловечным действием. Соединенные Штаты должны нести ответственность за жесткие санкции, ставящие под угрозу жизнь иранского народа», - заявил он.

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