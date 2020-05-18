Уровень воды Каспийского моря снизился на 13 см

«Оценка уровня воды в Каспийском море в конце зимы 2019 года показывает, что уровень воды в Каспийском море упал до самого низкого уровня за последние 30 лет в 2019 году, следуя тенденции снижения с 1995 года», - отметила она.

«Согласно этой оценке, средний уровень воды в этом году снизился на 13 см по сравнению с 2018 годом, составив 27,18 метра», - указала она.

Глава Национального центра исследований Каспийского моря сказала, что основной причиной падения стало сокращение притока воды из реки Волгоград в качестве источником обеспечения около 80 процентов воды, поступающей в Каспийское море.

Бани Хашеми заявила, что повышение средней температуры Каспийского моря является еще одной причиной снижения уровня воды в этом море. «В 2019 году по сравнению с 2018 годом средняя температура Каспийского моря составляла около двух десятых градуса и по сравнению с долгосрочным средним значением в один градус стала теплее», - пояснила она.

По ее словам, экспертное исследование показывает, что в долгосрочной перспективе снижение уровня воды в Каспийском море будет продолжаться из-за изменения климата и испарения воды, хотя и с ежегодными колебаниями.