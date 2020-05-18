Посол Палестины в России: никто в Палестине не принимает сделку века

Нофаль в понедельник на видеоконференции с послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали сказал: «Мы благодарим аятоллу Хомейни (великого лидера исламской революции, -ред.) за то, что назвал этот день в календаре Всемирным днем Аль-Кудс».

«Иерусалим - это святой город для нас, но Израиль пытается продвинуться вперед и, используя ситуацию, созданную коронавирусом, достичь своих зловещих целей и сделать этот город своей столицей», - отметил он.

«Израиль предпринимает провокационные действия по эвакуации арабского города Иерусалима, поэтому нам нужна ваша помощь в защите Палестины и прав людей на этой земле», - добавил посол.

«Трамп говорит, что Иерусалим является столицей Израиля, хотя это утверждение противоречит международному праву. Президент Соединенных Штатов не найдет ни одного палестинца, который принял бы эту теорию», - продолжил он.

«Новое правительство в Израиле начало операцию по захвату контроля над Западным берегом и оккупации 5000 квадратных километров палестинской земли, если его планы будут полностью выполнены. Теперь Израиль хочет осуществить свои планы оккупации, используя коронакризис», - указал он.

«Усилиям Израиля необходимо противостоять. Население исторической Палестины составляло 12 миллионов человек, 50 процентов из которых были евреями и 50 процентов палестинцами. Но земли несправедливо распределены», - рассказал он.