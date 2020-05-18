Началось разрушения старого моста через серахскую границу с Туркменистаном

«В связи с тем, что движение грузовиков между двумя странами на границе с Серахсом было остановлено из-за коронавируса, согласно двусторонним соглашениям, старый, металлический мост будет полностью разрушен Ираном», - сказал он.

«Снос старого моста будет финансироваться совместно двумя странами, а после сноса сооружения будет заложена основа для открытия нового бетонного моста на границе с Серахсом», - добавил он.

Губернатор Серахс объявил о возможной дате открытия нового пограничного моста в середине июня.