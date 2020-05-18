18 мая 2020 г., 19:28
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News Code: 83792322
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Началось разрушения старого моста через серахскую границу с Туркменистаном

Началось разрушения старого моста через серахскую границу с Туркменистаном

Мешхед, 18 мая, ИРНА - Согласно соглашению между Ираном и Туркменистаном, начался снос старого металлического моста через пограничную реку Таджан в Хорасане Разави. Об этом сообщил губернатор Серахса Мохаммад-Реза Раджаби Могаддам.

«В связи с тем, что движение грузовиков между двумя странами на границе с Серахсом было остановлено из-за коронавируса, согласно двусторонним соглашениям, старый, металлический мост будет полностью разрушен Ираном», - сказал он.

«Снос старого моста будет финансироваться совместно двумя странами, а после сноса сооружения будет заложена основа для открытия нового бетонного моста на границе с Серахсом», - добавил он.

Губернатор Серахс объявил о возможной дате открытия нового пограничного моста в середине июня.

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