Коронавирус тихо убивает палестинских заключенных

Палестинские заключенные в массовом порядке помещены в 22 тюрьмах из-за нехватки места в израильских тюрьмах, и в последние месяцы после вспышки вируса они освободили своих заключенных, но палестинцы остаются под стражей и даже отказываются доставлять предметы медицинского назначения, такие как маски и дезсредства.

Этот шаг побудил политических экспертов в регионе назвать это политикой тихой смертью палестинских заключенных и сделать это ярким примером преступлений против человечности в целях ликвидации палестинских заключенных в соответствии с пунктом №1 статьи №7 Статута Международного уголовного суда.

В такой ситуации отныне необходимо принять меры для спасения палестинских заключенных в международных правозащитных организациях, с тем чтобы эти люди могли избавиться от вышеупомянутой ситуации и иметь возможность принять необходимые меры для борьбы с вирусом.