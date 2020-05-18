18 мая 2020 г., 18:33
Journalist ID: 2388
News Code: 83792265
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Коронавирус тихо убивает палестинских заключенных

Коронавирус тихо убивает палестинских заключенных

Тегеран, 18 мая, ИРНА - По данным Организации палестинских заключенных, 6500 палестинцев, в том числе 57 женщин, 300 детей и 13 депутатов палестинского парламента, находятся в плену у Израиля, а некоторых даже не судили.

Палестинские заключенные в массовом порядке помещены в 22 тюрьмах из-за нехватки места в израильских тюрьмах, и в последние месяцы после вспышки вируса они освободили своих заключенных, но палестинцы остаются под стражей и даже отказываются доставлять предметы медицинского назначения, такие как маски и дезсредства.

Этот шаг побудил политических экспертов в регионе назвать это политикой тихой смертью палестинских заключенных и сделать это ярким примером преступлений против человечности в целях ликвидации палестинских заключенных в соответствии с пунктом №1 статьи №7 Статута Международного уголовного суда.

В такой ситуации отныне необходимо принять меры для спасения палестинских заключенных в международных правозащитных организациях, с тем чтобы эти люди могли избавиться от вышеупомянутой ситуации и иметь возможность принять необходимые меры для борьбы с вирусом.

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