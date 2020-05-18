18 мая 2020 г., 18:13
Journalist ID: 2388
News Code: 83792239
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В Иране было произведено около 1,3 млн. тонн рыбной продукции

В Иране было произведено около 1,3 млн. тонн рыбной продукции

Тегеран, 18 мая, ИРНА - Глава рыбохозяйственной организации Ирана Набиоллах Хун-Мирзаи заявил, что несмотря на санкции и сложные условия в стране, производство рыбной продукции Ирана в прошлом году достигла более одного миллиона 280 тысяч тонн.

«В 2019 году, согласно плану, должно было быть произведено 1,2 млн. Тонн рыбной продукции, а в самом деле было больше запланированной», - сказал он.

«Качество рыбной продукции, креветок и рыбы в море находится на высоте, и эти продукты легко были проданы на экспортных рынках, и, к счастью, в последние годы коммерческий баланс сектора рыболовства был положительным», - отметил он.

«Согласно планам, намеченным на год «скачок производства», занятость более 24 тысяч человек оценивается при ежегодном росте», - указал чиновник.

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