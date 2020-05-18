В Иране было произведено около 1,3 млн. тонн рыбной продукции

«В 2019 году, согласно плану, должно было быть произведено 1,2 млн. Тонн рыбной продукции, а в самом деле было больше запланированной», - сказал он.

«Качество рыбной продукции, креветок и рыбы в море находится на высоте, и эти продукты легко были проданы на экспортных рынках, и, к счастью, в последние годы коммерческий баланс сектора рыболовства был положительным», - отметил он.

«Согласно планам, намеченным на год «скачок производства», занятость более 24 тысяч человек оценивается при ежегодном росте», - указал чиновник.