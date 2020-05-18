Законопроект противодействия враждебным мерам сионистского режима утвержден в парламенте

При одобрении проекта не было никакого противодействия, и депутаты единодушно после одобрения выкрикивали фразу «Смерть Израилю».

Обязательство иранского правительства оказывать полную поддержку угнетенному народу Палестины, запрещать любые действия компьютерной платформы сионистского режима в киберпространстве Ирана, являются одними из вопросов, затронутых в проекте.

Также, согласно этой резолюции, любое сотрудничество или шпионаж в пользу сионистского режима - это мохаребех (вражду против Бога) и распространение коррупции на земле.

Исходя из этого законопроекта министерству культуры и исламской ориентации была поручена поддержка создания фильмов, разоблачающих бесчеловечные преступления сионистского режима.

Правительству поручено поддерживать деятельность правительств, наций и внутренних и международных неправительственных организаций по поддержке освобождения Иерусалима и осуждению и санкциям против оккупационного режима в Иерусалиме.