Принципиальная политика Ирана заключается в укреплении всестороннего сотрудничества с Ираком: Рухани

В разговоре с президентом Ирака Бархамом Салехом в понедельник Хасан Рухани выразил удовлетворение тем, что политический процесс в Ираке сегодня достиг положительного завершения и что все иракские группы собрались вместе, чтобы сформировать новый правительственный кабинет. «Политическая стабильность в Ираке важна для региона, и это, безусловно, будет предварительным условием для восстановления Ираком заметной роли в регионе», - сказал он.

«Исламская Республика Иран, по-прежнему, поддержит иракское правительство и народ и призовет к сохранению суверенитета Ирака и невмешательству иностранных держав в судьбу иракского народа и правительства», - сказал он.

«Мы должны попытаться вернуть торговые обмены между двумя странами к нормальному состоянию с полным соблюдением руководящих принципов в области здравоохранения на всех общих границах. В то же время, с учетом планирования двух стран, я надеюсь, что в будущем уровень экономических отношений между двумя странами вырастет больше, чем раньше», - добавил он.

В этом разговоре президент Ирака Бархам Салех высоко оценил отношения между двумя и подчеркнул необходимость всесторонних усилий должностных лиц двух стран для дальнейшего развития отношений и сотрудничества между ними.

Ссылаясь на важность политических отношений между двумя странами, президент Ирака подчеркнул, что стабильность и безопасность Ирака требуют сотрудничества дружественных и соседних стран, особенно Исламской Республики Иран.