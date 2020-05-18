Иран отметит день Аль-Кудс, пока есть оккупация и преступление: МИД

В ответ на угрозы США о задержании иранских танкеров, Мусави назвал угрозы американских лиц бесстыдным актом. " Ответственность за любые иррациональные действия против иранских кораблей будет лежать на США", добавил он.

Мусави заявил, что свободная торговля между независимыми странами считается законным действием. По его словам, ограбление и вмешательство в свободную и легальную торговлю между независимыми странами является незаконным актом, и Соединенные Штаты лидируют в таких делах.

Представитель МИД Ирана также назвал роль Ирана в политическом соглашении в руководстве Афганистана важной.

"Несмотря на некоторые страны, которые следят за зловещим целям в Афганистане, Иран считает безопасный и стабильный Афганистан своим приоритетом", добавил он, выразив надежду на формирование диалога всех афганских групп за мир.

Говоря о плане сенатора Файнстайна об установлении отношений между Ираном и США, Мусави заявил: "Я сомневаюсь в контакте Ирана с американских лиц на правительственном уровне, такого вопроса нет на повестке дня Ирана".

Комментируя посредничество Ирака для улучшения отношений между Ираном и Саудовской Аравией, Мусави также заявил, что Иран готов к диалогу с Саудовской Аравией и снижению напряженности в регионе, либо с посредником, либо без посредника.