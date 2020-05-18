18 мая 2020 г., 14:49
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News Code: 83791935
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В Иране число жертв коронавируса превысило 7 тыс.

В Иране число жертв коронавируса превысило 7 тыс.

Тегеран, 16 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 122 492, летальных исходов — на 7057, зафиксирован 95661 случай выздоровления. Об этом сообщил сегодня глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 2294 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 122 492человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки, к сожалению, умерли 69 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 7057 человек.

По словам Джаханпура, зафиксирован 95661 случай выздоровления среди заразившихся. "2712 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.

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