18 мая 2020 г., 14:32
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News Code: 83791926
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Представители религиозных меньшинств Ирана выразили готовность для продолжения работы

Представители религиозных меньшинств Ирана выразили готовность для продолжения работы

Тегеран, 18 мая, ИРНА – Представители религиозных меньшинств парламента Ирана в совместном заявлении объявили о том, что они готовы продолжать служить народу и государству Ирана.

Усилия по защите национальных интересов и углублению единства в рамках Конституции священной системы Исламской Республики под мудрым руководством Верховного лидера; присутствие в международных кругах в различных странах, таких как Швейцария, Россия, Австрия, Австралия, Бельгия, Италия, Германия, Франция, Кот-д'Ивуар, Кения, Ватикан, Сирия, Ирак и Ливан, чтобы сорвать заговоры высокомерных и сионистских СМИ против иранского народа, защита полных гражданских прав последователей монотеистических религий, в том числе мусульманских, христианских, калмыцких и зороастрийских, и продолжение борьбы за равные права иранских граждан на основе Конституции страны являются одними  из важнейших действий представителей религиозных меньшинств в ходе 10-го парламента Ирана.
11-й парламент Ирана начнет свою работу в июне текущего года с 290 депутатов.

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