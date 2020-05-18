Нельзя говорить с иранцами языком высокомерия: посол Хорватии в Иране

Посол Хорватии в Иране в интервью хорватской газете "Вечерний лист" назвал цель своей миссии в Тегеране укреплением двусторонних отношений, взаимопониманием и попыткой для продвижения мирной политики через ЕС.

Говоря о мерах Ирана в борьбе с коронавирусом, посол Хорватии заявил, что Иран хорошо противостоял пандемии коронавируса. "У Ирана есть лучшие врачи и мощная система здравоохранения", добавил он.



"Иран является страной с древней историей и цивилизацией, и это дает иранцам ощущение мира и безопасности или, другими словами, чувство превосходства. Поэтому никогда нельзя говорить с иранцами языком высокомерия в политических переговорах", отметил посол Хорватии.

По его словам, иранцы ценят сочувствие, хотят взаимного уважения, и особенно заботятся о доброте.

"В Иране вас часто удивляет дружеское отношение иранцев. Иран – это страна поэтов, садов, цветов, соловьев, бирюзовых камней, чудесных мест и прекрасных городов. Города Исфахан, Шираз, Йезд, Тебриз, Казвин и другие города являются жемчужинами, которые должен посетить каждый человек", заявил Штамбук.

Посол Хорватии в Иране является писателем книги "Дамаванд: с другой стороны моря", которая была представлена прошлой зимой в Тегеране.