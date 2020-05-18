18 мая 2020 г., 13:47
Journalist ID: 2388
News Code: 83791816
0 Persons

Экспорт электроэнергии из Ирана вырос на 27%

Экспорт электроэнергии из Ирана вырос на 27%

Тегеран, 18 мая, ИРНА - Объем электроэнергии, экспортируемой Исламской Республикой Иран в соседние страны в 2019 году, увеличился на 27,6% по сравнению с предыдущим годом и составил более 8 млрд киловатт-часов, что в 6 раз больше, чем импорт электроэнергии в этом году.

В 2019 году Иран экспортировал электроэнергию в Армению, Азербайджанскую Республику, Пакистан, Афганистан, Ирак и Нахчыванскую Автономную Республику.

Общий объем экспорта из этой отрасли в эти страны в 2019 году, составила 8 млрд 31 млн. киловатт-часов, что по сравнению с 2018 годом, экспорт электроэнергии из Ирана увеличился примерно на 1 млрд 736 млн. киловатт.

Объем импорта энергоносителей в 2019 году составил около 1 млрд 329 млн. киловатт-часов, из которых 1 млрд и 294 млн. киловатт-часов было из Армении, а 34 млн. киловатт-часов – из Нахчыванской Автономной Республики.

В этом году экспорт электроэнергии из Ирана достиг 436 млн. кВтч, что выросло на 19% по сравнению с предыдущим годом, и положительный ход экспорта электроэнергии Ирана в год «скачок производства» продолжается.

Your Comment

You are replying to: .
6 + 1 =