Экспорт электроэнергии из Ирана вырос на 27%

В 2019 году Иран экспортировал электроэнергию в Армению, Азербайджанскую Республику, Пакистан, Афганистан, Ирак и Нахчыванскую Автономную Республику.

Общий объем экспорта из этой отрасли в эти страны в 2019 году, составила 8 млрд 31 млн. киловатт-часов, что по сравнению с 2018 годом, экспорт электроэнергии из Ирана увеличился примерно на 1 млрд 736 млн. киловатт.

Объем импорта энергоносителей в 2019 году составил около 1 млрд 329 млн. киловатт-часов, из которых 1 млрд и 294 млн. киловатт-часов было из Армении, а 34 млн. киловатт-часов – из Нахчыванской Автономной Республики.

В этом году экспорт электроэнергии из Ирана достиг 436 млн. кВтч, что выросло на 19% по сравнению с предыдущим годом, и положительный ход экспорта электроэнергии Ирана в год «скачок производства» продолжается.