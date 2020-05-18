18 мая 2020 г., 10:20
Journalist ID: 2388
News Code: 83791333
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Враги стремятся преувеличить пожар в гробнице Есфири и Мардохея: глава Ассоциации еврейских общин

Враги стремятся преувеличить пожар в гробнице Есфири и Мардохея: глава Ассоциации еврейских общин

Хамадан, 18 мая, ИРНА - Глава Ассоциации еврейских общин Ирана Хомаюн Самих сказал, что враги и противники единства, сплоченности и солидарности иранского общества стремятся преувеличить инцидент в гробнице Есфири и Мардохея, хотя опубликованные ими новости не соответствуют действительности.

«После распространения слухов о сожжении гробницы Есфири и Мардохея я отправился в Хамадан с некоторыми членами Ассоциации в Тегеране, и в ходе этой поездки мы встретились с политическими представителями и сотрудниками службы безопасности культурного наследия в Хамадане», - отметил он.

«После тщательной оценки ситуации выяснилось, что новости, опубликованные иностранными СМИ, не соответствуют действительности и что малейший ущерб не был причинен гробнице», - добавил он.

«Пожар был очень ограничен во внешней частях гробницы, и чиновники расследуют, был ли он преднамеренным или непреднамеренным», указал он.

Строительство гробницы датируется около 2500 лет назад, а ирано-еврейская община живет в Иране около 2700 лет.

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