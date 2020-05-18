Враги стремятся преувеличить пожар в гробнице Есфири и Мардохея: глава Ассоциации еврейских общин

«После распространения слухов о сожжении гробницы Есфири и Мардохея я отправился в Хамадан с некоторыми членами Ассоциации в Тегеране, и в ходе этой поездки мы встретились с политическими представителями и сотрудниками службы безопасности культурного наследия в Хамадане», - отметил он.

«После тщательной оценки ситуации выяснилось, что новости, опубликованные иностранными СМИ, не соответствуют действительности и что малейший ущерб не был причинен гробнице», - добавил он.

«Пожар был очень ограничен во внешней частях гробницы, и чиновники расследуют, был ли он преднамеренным или непреднамеренным», указал он.

Строительство гробницы датируется около 2500 лет назад, а ирано-еврейская община живет в Иране около 2700 лет.