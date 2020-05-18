Иранский народ может одержать победу над своими врагами: Лидер

Лидер в воскресенье вечером на встрече с иранскими студентами и представителями студенческих сообществ в формате видеоконференции подчеркнул, что Исламская Республика Иран была и находится в разгар политической, интеллектуальной, мягкой войны и, возможно, жесткой конфронтации с высокомерным фронтом.

"Военный и невоенный опыт Ирана за последние 40 лет хорошо показывает, что иранский народа обладает возможностью одержать победу над своими врагами", добавил Лидер, отметив, что высокий потенциал страны в борьбе с мощным фронтом высокомерия несомненной реальностью.

Аятолла Хаменеи также назвал одним из важных методов высокомерных держав является создание чувства неполноценности и отсутствия идентичности в народах, добавив: "Победа Исламской революции создала это чувство в молодежи, что они могут делать такое невозможное дело как свержение авторитарного государства, поддерживаемого иностранными державами, особенно Соединенными Штатами, и удивить мир".