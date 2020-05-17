17 мая 2020 г., 22:47
Journalist ID: 2388
News Code: 83791071
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Ал-кудс - путь мучеников

В Иране пройдет кампания в поддержку палестинцев

В Иране пройдет кампания в поддержку палестинцев

Тегеране, 17 мая, ИРНА - По случаю Международного дня Ал-Кудс, в последнюю пятницу священного месяца Рамадан, пройдет рекламная кампания на тему Священного Ал-Кудса под названием «Сангнаме».

По мере наступления Международного дня Святого Ал-Кудса и последней пятницы месяца Рамадан, Центр искусств Исламской революции проводит кампанию в поддержку и защиту угнетенного народа оккупированной Палестины.

Те, кто заинтересован в участии в этой кампании, могут отправить свои короткие предложения и лозунги с темами отказа в оккупации в мире, антисионизма, сопротивления, единства исламского мира и прав человека.

Лучшие предложения и слоганы будут опубликованы в приложении Hozeh Honari с указанием имени автора, а победителям будут вручены призы.

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