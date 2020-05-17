Башне Азади в Тегеране исполняется 50 лет

Архитектор Хоссейн Аманат начал построение башни Азади в 1970 году на площади Азади в честь годовщины Персидской империи, а завершил ее построение через год в 1971 г.

Башня Азади достигает почти 50 м в высоту: она сложена из 8 тыс. белых мраморных блоков, доставленных специально для этого из области Исфахан. На гигантские белоснежные врата открывается прекрасный вид с высоты — например, из иллюминатора самолета.

Площадь, посреди которой находится башня, занимает 68 000 квадратных метров. Рисунок площади представляет сложный геометрический узор из дорожек, газонов и фонтанов.

В помещении башни находится культурно-археологический комплекс, экспозиция которого рассказывает об истории иранской нации, а также конференц-зал, библиотека и кинотеатр. На самой вершине башни Азади расположилась смотровая площадка, на которую поднимает посетителей специальный лифт.

Башня Азади, белый мрамор которой ярко сияет в свете солнечных лучей днем и ярких огней ночью, неспроста так символична для столицы Ирана: в ней гармонично слились прошлое и будущее этой великой страны.

Сегодня под сводами арки находится подземный культурно-археологический музей. В приглушенно освещенных хранилищах можно посмотреть коллекцию доисламских находок со всего Ирана, ювелирные изделия из золота и эмали, коллекцию персидской миниатюры за последние 10 веков. Одним из главных экспонатов является точная копия Цилиндра Кира. На нем клинописью перечислены благие дела персидского царя Кира Великого, что по версии иранцев является самой древней декларацией о правах человека. Так же в башне есть библиотека, конференц-зал и 5D-кинотеатр. Наверху находится обзорная площадка, с которой открывается потрясающий вид на парковый комплекс.