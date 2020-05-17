Зариф предостерег США от угроз танкерам, идущим в Венесуэлу

"Глава МИД Ирана в письме назвал незаконные, провокационные и опасные угрозы США морским пиратством, подчеркнув, что они представляют опасность для региона", говорится в сообщении иранского МИД.

"Зариф напомнил Вашингтону об ответственности в случае любого рода незаконных действий и о праве иранской стороны принять необходимые и соразмерные шаги для противостояния угрозам", сообщили на сайте иранкого внешнеполитического ведомства.

Глава иранской дипломатии добавил, что Иран имеет право принять необходимые меры для противодействия этим угрозам.

Кроме того, заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в ИРИ, и предостерег Вашингтон от преследования иранских танкеров, идущих в Венесуэлу. "Замглавы МИД Ирана предупредил, что на любого рода угрозы в отношении иранских судов незамедлительно последует решительная реакция со стороны Ирана, а ответственность за это ляжет на правительство США", говорится в заявлении.

Посол Швейцарии, в свою очередь, пообещал немедленно передать эти слова представителям американской администрации.