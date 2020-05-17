Иран поддерживает сохранение единства в руководстве Афганистана



"Глава МИД Ирана на телефонных переговорах с подписавшими соглашение политиками заявил, что Тегеран приветствует прогресс, достигнутый в процессе национального примирения в Афганистане", говорится в сообщении иранского МИД.

Зариф также заверил обоих политиков в готовности Тегерана оказать стране поддержку.

Кроме того, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Иран приветствует политическое соглашение в руководстве Афганистанеа, подчеркнув, что власти Ирана готовы и далее оказывать помощь во внутриафганском урегулировании страны.

"Иран готов оказать содействие межафганскому политическому диалогу и помочь в продолжении процесса единения афганских групп и группировок, что касается и Талибана", сказал Мусави, следует из сообщения, опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Ранее стало известно, что президент Афганистана Ашраф Гани и бывший премьер Абдулла Абдулла, его политический конкурент, подписали в воскресенье политическое соглашение о разделе власти.