Тегеран приветствует политическое соглашение в руководстве Афганистана



"Иран готов оказать содействие межафганскому политическому диалогу и помочь в продолжении процесса единения афганских групп и группировок, что касается и Талибана", сказал Мусави, следует из сообщения, опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Ранее стало известно, что президент Афганистана Ашраф Гани и бывший премьер Абдулла Абдулла, его политический конкурент, подписали в воскресенье политическое соглашение о разделе власти.