17 мая 2020 г., 18:46
Journalist ID: 2177
News Code: 83790928
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Тегеран приветствует политическое соглашение в руководстве Афганистана

Тегеран приветствует политическое соглашение в руководстве Афганистана

Тегеран, 17 мая. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Иран приветствует политическое соглашение в руководстве Афганистанеа, подчеркнув, что власти Ирана готовы и далее оказывать помощь во внутриафганском урегулировании страны.


"Иран готов оказать содействие межафганскому политическому диалогу и помочь в продолжении процесса единения афганских групп и группировок, что касается и Талибана", сказал Мусави, следует из сообщения, опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.
Ранее стало известно, что президент Афганистана Ашраф Гани и бывший премьер Абдулла Абдулла, его политический конкурент, подписали в воскресенье политическое соглашение о разделе власти.

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