17 мая 2020 г., 16:49
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Экспорт цитрусовых и киви из провинции Мазандаран составил $200 млн

Экспорт цитрусовых и киви из провинции Мазандаран составил $200 млн

Сари, 17 мая. ИРНА — Объем экспорта цитрусовых и киви из провинции Мазандаран за прошедший 1398 иранский год (20 марта 2019 г. – 19 марта 2020 г.) составил $200 млн., заявил начальник областного координационного управления по экономическим вопросам провинции Мехди Голчуб.

"За прошедший год из провинции Мазандаран было экспортировано 158 тыс. тонн киви общей стоимостью $111 млн.", сказал Голчуб.

Он добавил, что за данный период из Мазандарана было поставлено за рубеж 184 тыс. тонн апельсинов общей стоимостью $89 млн.

"Согласно статистике, объем экспорта киви за 1398 год в весовом выражении увеличился на 12%, а в стоимостном выражении — на 17% по сравнению с прошедшим годом вырос на ", сказал Голчуб.

Он отметил, что объем экспорта цитрусовых из провинции Мазандаран за указанный период в весовом выражении вырос на 138%, а в стоимостном выражении на — 104%.

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