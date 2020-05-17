Экспорт цитрусовых и киви из провинции Мазандаран составил $200 млн

"За прошедший год из провинции Мазандаран было экспортировано 158 тыс. тонн киви общей стоимостью $111 млн.", сказал Голчуб.

Он добавил, что за данный период из Мазандарана было поставлено за рубеж 184 тыс. тонн апельсинов общей стоимостью $89 млн.

"Согласно статистике, объем экспорта киви за 1398 год в весовом выражении увеличился на 12%, а в стоимостном выражении — на 17% по сравнению с прошедшим годом вырос на ", сказал Голчуб.

Он отметил, что объем экспорта цитрусовых из провинции Мазандаран за указанный период в весовом выражении вырос на 138%, а в стоимостном выражении на — 104%.