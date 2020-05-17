Иран планирует производить товары стоимостью 10 млрд. евро в текущем году

Ранее, министерство промышленности, рудников и торговли Ирана подписало соглашение о сотрудничестве с министерством науки и фондом инновации страны, чтобы финансировать промышленные участки страны в рамках производства иранских товаров.

План по продвижению собственного производства сэкономит бюджетные средства в размере 3,2 млрд. евро. В случае реализации плана, ожидается производство товаров стоимостью более 10 млрд. евро в иранском 1400 году.

Руководитель министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Хоссейн Модарес Хиабани заявил о запрете на импорт предметов роскоши и 1600 иностранных товаров, у которых есть подобные собственные примеры.

