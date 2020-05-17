17 мая 2020 г., 16:47
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News Code: 83790777
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Иран планирует производить товары стоимостью 10 млрд. евро в текущем году

Иран планирует производить товары стоимостью 10 млрд. евро в текущем году

Тегеран, 17 мая, ИРНА – Министерство промышленности, рудников и торговли Ирана в целях политики продвижения собственного производства на фоне жестких санкций планирует производить товары стоимостью 10 млрд. евро в текущем иранском 1399 году (21 марта 2020 г. - 20 марта 2021 г.).

Ранее, министерство промышленности, рудников и торговли Ирана подписало соглашение о сотрудничестве с министерством науки и фондом инновации страны, чтобы финансировать промышленные участки страны в рамках производства иранских товаров.
План по продвижению собственного производства сэкономит бюджетные средства в размере 3,2 млрд. евро. В случае реализации плана, ожидается производство товаров стоимостью более 10 млрд. евро в иранском 1400 году.
Руководитель министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Хоссейн Модарес Хиабани заявил о запрете на импорт предметов роскоши и 1600 иностранных товаров, у которых есть подобные собственные примеры.
 

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