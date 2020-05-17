Сделка века не будет реализована

Тегеран, 14 мая, ИРНА - В четверг вечером глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в Twitter о необоснованных обвинениях США против иранского оружия и указал на расходы на сумму 73 млрд долларов ядерных держав мира, включая Соединенные Штаты, и спросил, нужно ли мне что-нибудь добавить.