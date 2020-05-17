17 мая 2020 г., 15:50
Journalist ID: 2390
News Code: 83790691
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Сделка века не будет реализована

Сделка века не будет реализована

Тегеран, 17 мая, ИРНА - Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал о том, что «Сделка века» не будет реализована. Он также сделал акцент на позиции Ирана по поддержке палестинского народа.

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