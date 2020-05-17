Лидер выступит с телеобращением во Всемирный день Аль-Кудс

Прямой эфир выступления лидера в 12 часов по местному времени (11:30 мск.) будет транслироваться по телевизору и радио. Об этом сообщил глава Совета исламской пропоганды Носратолла Лотфи в воскресенье.
По его словам, в этом году из-за распространения пандемии коронавиуса массовые шествия в никаком городе не состоятся.
Международный день Аль-Кудс — день солидарности с борьбой палестинцев за независимость, день солидарности сторонников борьбы с политикой сионизма. День Кодс учреждён основоположником Исламской революции аятоллой Хомейни в 1979 году.
Тегеран, 17 мая, ИРНА – Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи 22 мая в пятницу наряду с Всемирным днем Аль-Кудс выступит с телеобращением к мусульманскому миру.
Прямой эфир выступления лидера в 12 часов по местному времени (11:30 мск.) будет транслироваться по телевизору и радио. Об этом сообщил глава Совета исламской пропоганды Носратолла Лотфи в воскресенье.
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