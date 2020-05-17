Эксперт: план Израиля аннексировать часть Западного берега реки Иордан удвоил важность дня аль-Кудс

"Ситуация в регионе находится на грани взрыва из-за планов Нетаньяху и визита госсекретаря США Майка Помпео для поддержки этих планов", заявил Хорн в эксклюзивном интервью ИРНА в воскресенье.

"Опасность этой ситуации выходит за пределы палестинских территорий и угрожает Иордании и Египту, ставя под угрозу стабильность двух стран", отметил эксперт.

"(Президент Египта Абдель Фаттах) аль-Сиси считает, что ситуация в Египте находится под контролем, но, учитывая деликатную ситуацию на оккупированных территориях, продолжающееся нарушение прав палестинцев и поддержку США репрессивной политики Израиля, Египет не может быть оптимистичным в отношении сохранения своей позиции и не может избежать кризиса на палестинских территориях.", добавил он.

При этом Хорн добавил, что критическая ситуация на оккупированных территориях, которая является результатом сближения режимов в Израиле и США, совпадает с последними днями месяца Рамадан и Дня Аль-Кудса, удваивая важность празднования этого дня.

День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году международный день аль-Кудс отмечается 22 мая.