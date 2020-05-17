Ирано-иракские отношения могут служить образцом успешного сотрудничества: министр обороны ИРИ

Иранский министр обороны на встрече со своим иракским коллегой Джумой Энадом по видеосвязи поздравил его с избранием на пост министра обороны Ирака, выразив удовлетворение формированием правительства в рамках интересов всех этнических групп и религий в Ираке.

«Единий, независимый и мощный Ирак с участием всех групп и религий – это принципиальная политика Ирана», добавил иранский министр.

Генерал Хатами также заявил, что ирано-ираксие отношения могут служить образцом успешного сотрудничества, подчеркнув необходимость оборонительного взаимодействия двух стран для установления стабильности и безопаности в регионе.

Он также пригласил министра обороны Ирака посетить Иран.

По его словам, наборы для диагностики коронавируса также будут поставлены в подарок в посольство Ирака в Тегеране.