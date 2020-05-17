17 мая 2020 г., 13:35
Journalist ID: 2390
News Code: 83790420
0 Persons

Tags

Ирано-иракские отношения могут служить образцом успешного сотрудничества: министр обороны ИРИ

Ирано-иракские отношения могут служить образцом успешного сотрудничества: министр обороны ИРИ

Тегеран, 17 мая, ИРНА – «Иран заинтересован отдать все свои возможности Ираку, и превратиться в стратегический партнер», заявил министр обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана генерал Амир Хатами.

Иранский министр обороны на встрече со своим иракским коллегой Джумой Энадом по видеосвязи поздравил его с избранием на пост министра обороны Ирака, выразив удовлетворение формированием правительства в рамках интересов всех этнических групп и религий в Ираке.
«Единий, независимый и мощный Ирак с участием всех групп и религий – это принципиальная политика Ирана», добавил иранский министр.
Генерал Хатами также заявил, что ирано-ираксие отношения могут служить образцом успешного сотрудничества, подчеркнув необходимость оборонительного взаимодействия двух стран для установления стабильности и безопаности в регионе.
Он также пригласил министра обороны Ирака посетить Иран.
По его словам, наборы для диагностики коронавируса также будут поставлены в подарок в посольство Ирака в Тегеране.   

Tags

Your Comment

You are replying to: .
1 + 10 =