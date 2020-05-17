Совет исламского братства Афганистана призвал к освобождению Кудса

Совет исламского братства Афганистана в своем заявлении призвал мусульманского народа принимать усилия для освобождения Палестины.
«Хитрий враг пытается посеять раздор между мусульманами, но мы должны объединять для спасения Палестины и оккупированного Кудса», говорится в заявлении.
Глава Совета исламского братства Афганистана Хабибулла Хесам в заявлении также отметил, что афганистанский народ никогда не забудет Палестину и мечеть Аль-Аксу.
Международный день Аль-Кудс — день солидарности с борьбой палестинцев за независимость, день солидарности сторонников борьбы с политикой сионизма. День Кодс учреждён основоположником Исламской революции аятоллой Хомейни в 1979 году.
Кабул, 17 мая, ИРНА – Накануне международного дня Аль-Кудс, Совет исламского братства Афганистана заявил о необходимости освобождения Иерусалима.
Совет исламского братства Афганистана в своем заявлении призвал мусульманского народа принимать усилия для освобождения Палестины.
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